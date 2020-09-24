‘En doğrusu 2 devletli çözüm’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı 2 devletli çözümün en doğru çözüm olduğunu, artık bu modelinin gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Verilen bilgiye göre; Tatar, Girne’de bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Tatar, ilk olarak Emekliler Derneği ve TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek yetkilileri ile bir araya geldi.

Tatar, pandemi nedeniyle ekonomik anlamda bazı sorunlar gündeme gelse de alınan önlemlerle kamu maliyesinde ciddi bir düzelme sağladıklarını ifade ederek, kamu ve emekli maaşlarının ödenmesi noktasında sıkıntıları aştıklarını kaydetti.



Tatar, özel sektöre de 1 milyar TL’den fazla kaynak aktardıklarını belirterek, “Bu katkıları yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin bu şartlarda, herkese el uzatabilmesi önemlidir” diye konuştu.Pandemi sürecini siyasi amaçları için kullananlar olduğuna işaret eden Tatar, sağduyu sahibi herkesin yapılan çalışmaları takdir etmekte olduğunu dile getirdi.Türkiye’den gelen su konusunda çalışmaların sürdüğünü, denizdeki şartlar nedeniyle çalışmaların 1-2 gün gecikebileceğini belirten Tatar, “Gelecek hafta suya kavuşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.