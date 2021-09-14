Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, Özel Kalem Müdürü Aytaç Çaluda ile birlikte ön izni olmayan, ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerle ilgili yasaya aykırı işlem yaptıkları iddia edilen Şerife Ünverdi ve dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Aytaç Çaluda hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Davada dün ara karar okunurken, sanıklar aleyhlerine getirilen “Görevi kötüye kullanma” suçundan beraat etti. Mahkeme “Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” davasıyla ilgili kararını ise

17 Eylül Cuma günü verecek.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada sanıkların ilgili yerlere gönderdikleri yazılarda bazı kişilerin ön izinden muaf tutulmasına yönelik direktiflerde bulunulduğunun yer aldığını ancak söz konusu kişilerin borçlarının silinmesine yönelik bir ifadenin bulunmadığı belirtildi.

Çaluda: Adalet yerini buldu

Mahkemenin kararı sonrasında dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan milletvekili Aytaç Çaluda, son derece mutlu olduğunu belirterek “adalet yerini buldu” dedi.

Karar sonrasında gözyaşlarını tutamadığını ifade eden Çaluda, 3 yıl önce dokunulmazlığının kaldırıldığını ve bugüne kadar mahkemeden karar beklediğini söyledi.

Çaluda bundan sonraki beklentisinin, yolsuzluk dosyalarının yargıya taşınması olduğunu kaydetti.