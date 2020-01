Öğrencilere geri  dönüşüm anlatıldı

Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Roya Alagheband öğrencilere ‘Sustainable Campus For Students’ (Öğrenciler için Sürdürülebilir Kampüs) adlı geri dönüşüm projesi hakkında bilgi vererek, geri dönüşümün bir seçenek olmadığını ve günümüzde gereklilik olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında We Are Nature Cafe’nin çevre, ekonomi ve kültürel sürdürülebilirlik konusunda tasarlanan bir model olduğunu açıklayan Alagheband, bu çalışma ile öğrencilerin farkındalıklarını artırmayı amaçladıklarını da ifade etti.

Roya Alagheband, tasarım atölyelerinde mobilya, eski gazetelerden kalem, defter, yeniden kullanılabilir alışveriş çantası gibi birçok geri dönüşüm ürünü ürettiklerini belirterek, “Bu sayede öğrencilerin farkındalıklarını yükselterek, çevre sorunlarına dikkat çekiyoruz” dedi.

Osman Örek Meslek Lisesi Müdürü Erdoğan Keskindağ, Öğretmen Ayşegül Bükük ile Öğretmen Özge Eliz denetiminde gerçekleştirilen üniversite ziyaretinde, öğrenciler, UKÜ’lü akademisyenlerden geri dönüşüm hakkında aldıkları eğitimle, okullarında sürdürülebilirlik kapsamında farklı projeler yapabileceklerini belirttiler.