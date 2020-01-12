İlkokulu bile yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla köyü sorunlarla boğuşuyor, Diyalog muhabirine konuşan Tuzla köyü muhtar azası Cem Türen ile köylüler, belediyenin köye gereken ilgiyi göstesmediğini, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin de köyü ihmal ettiğini söyledi. Köy içindeki yolların berbat durumda olduğundan yakınan vatandaşlar, köy içerisinde bazı araçların 100 km’yi aşkın hız ile seyrettiğini belirterek, köye radar veya kasis yerleştirilmesini istedi. Köy içerisinde mandıraların bulunduğunu ve bu mandıraların köyün dışına taşınmasını isteyen Tuzlalılar, 8 bin nüfusu olan köylerinde bir ilkokulun olması gerektiğini savundu.

Ne dediler

Cem Türen: Tek bir çivi bile çakılmadı

Son belediye başkanı, seçildiğinden bugüne kadar Tuzla için hiç bir şey yapmadı. Tuzla, Gazimağusa’nın en fazla gelişmekte olan bölgesidir. Bu bölgeye yatırım olması gerekirken hiç bir şey yapılmıyor. Köyümüzün iki tane girişi vardır, bu iki noktada da ışık yok, düzgün bir tabela bile yok insanlar köyümüze nerdeden gireceklerini bilemiyor. “Gossip” diye adlandırdığımız bölge var, orası her yağmur sonrası adeta Venedik’i andırıyor, köy yollarımız çok kötü, tarla yolları bile köy yollarımızdan daha iyi durumdadır. Köyümüzün 8 bin nüfusu olmasına rağmen ilkokul yok, çocuklar sabahın erken saatlerinde köy dışına çıkmak için yollara dökülüyor.

Mulla Eminel: Yollar berbat durumda

Köyün yolları berbat, yılladıe yağışlardan ötürü su baskını olan bir bölgeye kaldırım istedik, ancak isteğimiz yerine getirilmedi. Belediye, temizlik ve su hizmeti dışında köyümüze hiç bir şey yamıyor. Köyde ilkokul yok çocuklar sabah sabah soğuğun içinde Mağusa’ya gitmek için yollara dökülüyor.

Arman Taşmaz: Radar koysunlar

Köyden geçen bazı araçlar 100 km’nin üzerinde sürat yapıyorlar, hem çocuklarımızın hem bizim canımız tehlikede. Köy yolları çok kötü durumda, köy içindeki mandıraların köy dışına taşınmasını istiyoruz. Köyümüzde sadece anaokulu var, 8 bin nüfuslu köyümüzde ilkokul olmasını istiyoruz. Çocukların doğru düzgün oynayı zaman geçirebilecekleri park bile yok, hiç kimse köyümüzü umursamıyor.

Mustafa Karaman: Kokudan kapı açamıyoruz

Köy içerisinde birçok mandıra bulunuyor ve kokudan dolayı evimizin kapılarını açamaz duruma geldik. Mandıraların bir an önce köy dışına taşınmasını istiyoruz, köyümüze radar veya hız kesici kasis yerleştirilsin, bir çok araç hızla köyden geçiyor, hayatımız neredeyse tehlika altında. Köyümüzde ilkokul yok, çocuklar sabah sabah yollara dökülüyor, camimiz bile yok. Mağusa’nın göbeğinde sayılırız ama hiç kimse bizimle ilgilenmiyor.

Rasim Çolakoğlu: Direnaj yok su baskını var

Sokağıma asfalt dökülmesi için 4 yıl da 3 kez dilekçe yaptım ancak hiç bir sonuç alamadım. Yaz aylarında büyük bir sinek problemimiz var, sivri sineklerden kapı pencere açamıyoruz. Drenaj olmadığı için yağmur sonrası su baskınları yaşıyoruz.