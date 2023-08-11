Olay yerinde can verdi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, 29 yaşında, 5 yaşında bir çocuk babası Hüseyin Mavideniz hayatını kaybetti. İngiltere’de yaşayan ve babasının sağlık sorunları yüzünden adaya gelen Mavideniz’in, İskele’de bir eğlence yerine gittiği; burada yaşanan tartışmaların ardından bina dışına çıkarıldığı bildirildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; eğlence mekanı dışına çıkarılan Hüseyin Mavideniz, burada devam eden tartışma sırasında, güvenlik görevlisi ile işletmecinin saldırısıyla karşılaştı. Bir anda yere yığılan Mavideniz’in başına aldığı darbelerden sonra olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Balyozla hastaneyi basan Mavideniz’in yakınları polis tarafından güçlükle yatıştırıldı. Hüseyin Mavideniz’in dövülerek öldürülmesiyle ilgili 2’si cinayetten toplam 12 kişi tutuklandı.

Döverek öldürdüler

Polis ve olay yerinden edinilen bilgiye göre; Hüseyin Mavideniz ve arkadaşları eğlenmek için İskele’de gece Long Beach bölgesinde bulunan bir eğlence mekanına gitti. Eğlence mekanında Mavideniz ile arkadaşları iddiaya göre; alkolün dozunu kaçırdı ve taşkınlık yaptı.

Olaya müdahale eden mekanın güvenlik görevlileri Mavideniz’den dışarı çıkmasını istedi.

Ancak Mavideniz, mekandan çıkmayı reddedince güvenlik görevlileriyle aralarında tartışma başladı. Güvenlik görevlileri, Mavideniz’i saat 03.30 sıralarında kaba kuvvetle mekandan çıkardı.

Tartışma mekanın önünde de sürdü; güvenlik görevlilerinden Mehmet Yazıcı, dışarı çıkardığı Mavideniz’in başına yumruk atarak, yere düşürdü.

Mekanın işletmecisi Doğu Alçıner ise yere düşen Mavideniz’in başına tekmeyle vurdu.

Başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Mavideniz, hastaneye kaldırıldı. Ancak Mavideniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği, hastaneye ulaştırıldığında cansız olduğu belirtildi.

Yakınları hastaneyi dağıttı

Olayı duyan yakınları iddiaya göre; yanlarına balyoz alarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne akın etti. Acı haberi alan yakınları, balyozla hastanenin camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi. Polis, hem olay yerinde hem de hastanede olağanüstü güvenlik önlemi aldı.

12 kişi tutuklandı

Şiddet ve darp sonucu gerçekleşen cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, önce güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görgü tanıklarını tek tek tespit edip ifadelerine başvurdu.

Polis, yaptığı soruşturma sonucu güvenlik görevlisi Mehmet Yazıcı ile işletmeci Doğu Alçıner’i cinayet, 10 kişiyi de olaya karıştığı gerekçesiyle tutukladı.

Haklarında adam öldürme suçundan soruşturma başlatılan zanlılar bugün mahkemeye çıkarılacak.

Bir çocuğu vardı

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan evli ve 5 yaşında bir çocuğu olan Mavideniz’in babası hasta olduğu için iki hafta önce adaya geldiği öğrenildi.

Londra’da oto tamirciliği yaparak ailesini geçindiren Mavideniz’in bugün toprağa verilmesi bekleniyor.