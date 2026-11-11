Öncelik Haspolat olmalı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yeni kapıların açılmasıyla ilgili kararı değerlendirdi.

Adadaki ilk geçiş kapısının 23 Nisan 2003’te UBP başbakanlığı döneminde açıldığını hatırlatan Üstel, iki halka somut yarar sağlayacak yeni kapıları desteklediklerini söyledi. Üstel, 9 Kasım’da Akıncılar–Limya ve Kambo–Gemikonağı geçiş noktaları konusunda varılan uzlaşıyı not ettiklerini ve öncelikle Haspolat kapısının açılması gerektiğini belirtti.

Kabul edilemez

Üstel, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in yaptığı açıklamalar ile ilgili değerlendirmede bulundu. Ünal Üstel, Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması çağrısını desteklediklerini ve bu hedef doğrultusunda Anavatan Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Üstel, kalıcı bir uzlaşının ön şartının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili olduğunu vurguladı. Üstel, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin görev süresi dolmadan müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini, ancak Erhürman’ın dönüşümlü başkanlığın ilke olarak kabul edilmesi talebine dahi olumlu yanıt vermediğini belirtti. Erhürman’ın “oyun değiştirici” olarak masaya koyduğu son önerilerin de BM ve Rum lideri tarafından kabul edilmediğini söyleyen Üstel, bu koşullarda federasyon zemininde yeni bir müzakere yolu aramayı “yanlış ve kabul edilemez” olarak niteledi.

Somut adımlara destek vereceğiz

Adadaki ilk geçiş kapısının 23 Nisan 2003’te UBP başbakanlığı döneminde açıldığını hatırlatan Üstel, iki halka somut yarar sağlayacak yeni kapıları desteklediklerini söyledi. Üstel, 9 Kasım’da Akıncılar–Limya ve Kambo–Gemikonağı geçiş noktaları konusunda varılan uzlaşıyı not ettiklerini ve öncelikle Haspolat kapısının açılması gerektiğini belirtti. Pile–Yiğitler yolunun yapımının mütekabiliyet gereği hakları olduğunu ifade eden Üstel, iki halk arasında gerçek güvenin oluşması için Kıbrıs Türk halkına yönelik baskı, engelleme ve izolasyonların sona ermesi gerektiğini vurguladı. Üstel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “BM Genel Sekreteri ile önümüzdeki haftalarda yapılması öngörülen görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman’dan beklentimiz, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü açıkça savunmasıdır. Gerisi nafiledir. Oyun değiştirici değil, Rum oyunlarına alet olmaktır. BM sayesinde oynanmakta olan Rum oyunu ancak Kıbrıs Türk halkının kurduğu devletin egemenliğini savunmakla değiştirilir, hala federasyon istemekle değil.” Üstel, Rum tarafının tutumunu değiştirmek için KKTC’deki tüm siyasi partilerin Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC’nin tanınması yönünde çaba göstermesi gerektiğini belirtti.