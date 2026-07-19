Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

CTP, Guterres'in ziyaretinin uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun çözümüne verdiği önemin ve BM Genel Sekreteri'nin çözüm sürecine yönelik kararlı liderliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, 16 yıl aradan sonra bir BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a gelerek liderlerle adada görüşecek olmasının çözüm sürecine ivme kazandırabilecek önemli bir fırsat olduğu ifade edildi. Kıbrıs'a ilişkin temel meselelerin Lefkoşa'da ele alınmasının diyalog ve güven ortamını güçlendireceği de vurgulandı.

CTP, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün yalnızca Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıslı Rumları değil, Doğu Akdeniz'in istikrarını, Avrupa'nın güvenliğini, enerji arz güvenliğini ve bölgesel iş birliği imkanlarını da doğrudan etkilediğini belirterek, kapsamlı çözümün her zamankinden daha güçlü bir stratejik gereklilik haline geldiğini kaydetti.

Parti açıklamasında, siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı bir federal çözümün adanın ortak geleceğini güvence altına alacağı, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği içerisinde barışın, istikrarın ve iş birliğinin güçlendiği ortak bir geleceğe kavuşmasına katkı sağlayacağı görüşü yinelendi.

CTP, bu kritik süreçte BM Genel Sekreteri'nin öncülüğünün yanı sıra tüm tarafların yapıcı yaklaşım, siyasi irade, sorumluluk ve vizyon ortaya koymasının belirleyici olacağını ifade etti. Önümüzdeki dönemin diyaloğun güçlendiği, güven artırıcı adımların ilerletildiği ve kapsamlı çözüme yönelik zeminin kuvvetlendirildiği bir süreç olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamanın sonunda CTP, Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde yürütülecek anlamlı ve sonuç odaklı bir sürece, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve güvenliği temelinde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.