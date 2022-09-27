Erken seçime gidilmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin her dakika verdiği zararı büyüttüğünü savunarak, en erken zamanda erken seçime gidilmesini istedi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bir televizyon programına konuk olarak soruları yanıtladı.

Bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, “Bu hükümetin gitmesi için yarın bile geç. Her dakika, verdikleri zararı büyüten icraatlar yapıyorlar” dedi.

Kurumsal hafızanın da “haşat edildiğini”, iradenin yıprandığını ve bilgi düzeyinin sıfıra indiğini ifade eden Erhürman, “Her mesele mahkemede bitmeye başladıysa, o ülkede artık risk vardır” dedi.

Anayasa’yı gereksiz bir şey gibi görüyorlar

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gayrimeşru olduğunu savunduğu hükümetin, Anayasa’yı gereksiz bir şey gibi gördüğünü, kurumsal yapıyı umursamadığını ve halkın iradesini tanımadığını söyledi. Erhürman, “İçinde bulunduğunuz yapıya önce siz saygı duyacaksınız, sonra o yapı üzerinden bir şeyler talep edeceksiniz” dedi.

İki devletli çözüm modelini savunanların dahi iki devletli çözüm modeline inanmadığını savunan Erhürman, “Bunun, uluslararası hukuk açısından gerçekleşmesi önündeki engellerin farkındalar” diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi’nin aldığı kararı da hatırlatan Tufan Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkili iç hukuk yolu olduğunun bir kez daha ilan edildiğine dikkat çekti.

İrade yıprandı, bilgi düzeyi sıfıra indi

Ülkeyi yöneten yapının “bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için” siyaset yaptığını kaydeden Erhürman, bu yapıyla işlerin yürüyemeyeceğinin söyledi ve “Mümkünse yarın, bir an önce erken seçime gidilmelidir. İrade yıprandı, bilgi düzeyi sıfıra doğru indi. Ülke uzun zamandır yönetilmiyor. Bu saatten sonra bunu düzeltmek, halkın iradesine gitmeden mümkün değildir. 10 ayda bu memleketin yaşadıklarının haddi hesabı yok” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta yapılan Demokrat Parti (DP) Kurultayı’nın ardından, 7 kişinin Turizm Bakanlığı’na istihdam edildiği iddialarını anımsatan Erhürman, söz konusu iddiaların yalanlanmadığına dikkat çekti.

Mesele ekonomik

Ülkede maliye açısından bir sıkıntının olmadığını ancak ekonomik sıkıntı olduğunu belirten Erhürman, “Enflasyon yükseldikçe, maliyenin Türk Lirası (TL) cinsinden geliri artar. Maliye parayı toplayacak” diyerek, Türkiye’den sadece savunma harcamalarının geldiğini söyledi. Kıbrıs’ın güneyinden de maliyeye “para akmaya” devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Maliyeye Rum tarafından para aktıkça, senin insanının alım gücü de umurunda değil. Halkının da alım gücü her gün biraz daha düşüyor. Kuzeydeki hayat Yorgo Dayı için her güç ucuzluyor, Ali Dayı için her gün pahalılaşıyor” diye konuştu. Ortada büyük bir iş bilmezlik olduğunu söyleyen Erhürman, “Memleket bu şekilde dibe doğru gidiyor” dedi.

Belediye seçimleriyle ilgili de konuşan Tufan Erhürman, şehirlerde yaşayan insanların zaten sıkıntıları bildiğini söyledi. Kendilerinin ise insanlara, ‘bu şehirlerin başka türlü bir şehir olabileceğini’ anlatacaklarını vurguladı. Lefkoşa Belediyesi’ne değinen Erhürman, “Lefkoşa aynı zamanda ekonomisiyle de turizme katkısıyla da ele alınabilecek bir şehirdir. Kültürün, sanatın başşehri olabilecek bir yerdir. Lefkoşa her şeyden önce başşehirdir” dedi. Lefkoşa’nın, turizmin de başşehri olabilecek bir yer olduğunu söyleyen Erhürman, “Burada inanılmaz bir kent var. Bu da Lefkoşa’ya çok başka bir hava getirebilir” ifadelerini kullandı.

