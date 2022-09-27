Hizmetleri yerinde gördü

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Acil Durum Hastanesi ve yeni yerinde hizmet veren Çağrı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Acil Durum Hastanesi’ni gezdi, hizmet şeması ve taşınan birimlerle ilgili bilgi alan Altuğra, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çağrı merkezinin bundan böyle hem Lefkoşa, hem de Gazimağusa için randevu hizmeti vereceğini söyledi ve Girne Akçiçek hastanesinin de en kısa zamanda bu sisteme dahil edileceğini belirtti.

Çocuklara en iyi hizmeti verebilmek adına tüm çocuk birimlerini Acil Durum Hastanesine taşıyabilmek için çalıştıklarını kaydeden Altuğra, çalışmaların tamamlandığını ve en kısa sürede "Çocuk Acil" dahil, tüm çocuk hizmetlerinin Acil Durum Hastanesi’nde verileceğini vurguladı.

Altuğra, çocuklar için ayrı bir acil servis bulunmasının avantajlarını anlatarak, çocukların çağdaş ve kendilerine ait bir ortamda hizmet almasının aileler için de önemli olduğunu söyledi. Altuğra, çocuklarla yetişkinlere farklı yerlerde müdahale edilmesinin psikolojik olarak da bir avantaj sağlayacağına işaret ederek, “Çocuklar yaralı ve travmalı yetişkinlerle karşılaşmayacak enfeksiyon ve kötü durumda olan yetişkinlerle birlikte sıra beklemeyecek” dedi.

Acil Durum Hastanesi’ndeki değişikliklerle birlikte Yeni Doğan Servisi'nin de daha kapsamlı hizmet vereceğini ve özele sevkin de önüne geçileceğini belirten Altuğra, çocuklara yönelik acil, yeni doğan, cerrahi ve yoğun bakım servislerinin aynı yerde yapılacak olmasının önemine işaret etti.

