Önemli uyarı

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Yaş haddinden emekliye ayrılan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 43 yıllık çalışma hayatını noktalarken, sorunları çözülmemiş yargının güçlü olamayacağını vurguladı.

Bina ve personel sıkıntılarının devam ettiğini, 2018’den bu yana talep ettikleri arabaları hala alamadıklarını söyleyen Şefik, göreve yeni başlayan icra memurlarının icraya gidecek araç bulamadığını, eskilerin tamir için müthiş paralar harcandığını kaydetti.

“Yargıya kötü niyetle yaklaşıldığını düşünmüyorum ama öncelikler sıralamasında sorun var” diyen Şefik, yargının tüm olumsuz koşullara rağmen en iyisini yapmaya çalıştığını ifade etti.

1981’den bu yana hukuk sisteminin parçası olan, 9 yıldır da ülkenin ilk kadın Yüksek Mahkeme Başkanı olarak görev yapan Şefik, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği veda röportajında, “Emekli oluyorum ama hukukçu kimliğim devam edecek. 21 yaşından beri bu mesleğin içindeyim, kopma olanağım yok” diyerek çalışma fırsatı bulduğu meslektaşlarına ve mahkeme çalışanlarına teşekkür etti.

Yargıç olarak devam edilse belki de bu mesleğin daha uzun yıllar yapılabileceğini, yurt dışındaki yargıçların 70-80 yaşına kadar çalıştığını söyleyen Şefik, sadece hukukla değil idari görevlerle de ilgilenmenin insanı yorduğunu ifade etti.

“Her şeyin bir yaşı var…”

Şefik, “Daha önce, ‘Emekli olunca ne yapacağım’ diye düşünürdüm. Şimdi yorgun ve dinlenmeye ihtiyacım olduğunu hissederim. Bir yaştan sonra eski temponuzda devam etmekte zorlanırsınız, eski temponuza ayak uydurmaya çalıştığınız için daha da yorulursunuz…Her şeyin bir yaşı var” dedi.

Önceki açıklamalarında olduğu gibi dava sayısının çok olduğunu, yargıç sayısının artırılması gerektiğini yineleyen Şefik, “Günlük dava listesi, bir kişinin görevini layığıyla yerine getirebileceği sayının çok üzerinde” diye konuştu.

“Genç nesilden beklentim yüksek”

“Ben umudumu hiçbir zaman yitirmem. Gayret göstermek isteyenler olduğu müddetçe ilerleme sağlanır” diyen Şefik, genç nesilden beklentisinin yüksek olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Teknoloji bizim meslek sahibi olduğumuz dönemde bu kadar gelişmiş değildi. Biz de gelişmelere bir yere kadar hâkim olabildik. Şimdiki dönem farklı. ‘Bir haftaya hazır olur’ diye düşündüğüm rapor ertesi gün önüme geldi. Bu durum beni mutlu eder, gençleri takdir ederim. Genç nesil teknolojiyle çoğu işlemi süratlendirecek.”

“Annemle 48 saat konuşmadım”

Toplumlararası olaylar nedeniyle 1974’te Güney’de kalan İngiliz Okulu’na devam edemediğini, liseyi okumak için 1955’ten beri Londra’da yaşayan anneannesi ve dedesinin yanına gitme planı yaptığını söyleyen Şefik, şöyle devam etti:

“Her şey ayarlandı. Gemiyle Mersin’e, Mersin’den uçakla İstanbul’a oradan Londra’ya uçacaktık. Bir gece önce annem ‘böyle bir ortamda babanı burada bırakıp gidemem, seni de götüremem’ dedi. 1974 sonrasıydı ve hayat henüz rayına oturmamıştı. ‘Benim okumam lazım, altın bileziğe ne oldu anne?’ dedim. ‘Sen yanımızda ol da çözeriz’ gibi bir cevap verdi. 48 saat ona konuşmadım. Ne kadar zaman sonra hatırlamam ama Londra’ya tanıdıklarımızla birlikte ve ailecek gittik. Beni yerleştirdikleri okulun merdivenlerden inip annemle babama veda ettiğimi hatırlarım. Yatılı okudum. Londra’da okumamı anneannem, dedem ve dayımın orada olmasına borçluyum.”

Yeni başkan Bertan Özerdağ

Yüksek Mahkeme Başkanlığı nedeniyle Yüksek Adliye Kurulu Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu başkanı görevlerini de yürüten Şefik, Şafak Öneri’den aldığı Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevini Yüksek Mahkeme Yargıcı Bertan Özerdağ’a devredecek.

Narin Ferdi Şefik'in 15 Mayıs'ta yaş haddinden emekliye ayrılacak olmasıyla Yüksek Adliye Kurulu kararıyla Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na seçilen Bertan Özerdağ 16 Mayıs Perşembe günü saat 15.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda yemin ederek görevine başlayacak.

