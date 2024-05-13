Doğru bir yol değil

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, kurultay sonrası ilçelere yaptığı teşekkür ziyaretlerinden ikincisini Gazimağusa’ya gerçekleştirdi..

Burada üyelerle kahvaltı yapan Arıklı, yaptığı konuşmada Kıbrıs meselesine de değindi.

Partiden verilen bilgiye göre, Arıklı, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in yapması gerekenin Rum tarafını Kıbrıs Türkü’nün egemen bir halk olduğuna ikna etmek ve uluslararası camianın Kıbrıs’taki iki devlet arasında statü eşitliği sağlanmadan Rum tarafının bir anlaşmaya yanaşmayacağını anlamasına katkı koymak olduğunu” vurguladı.

Arıklı, Holguin’ın Kıbrıs’taki gerçekleri görmekten kaçarak, Yeni Doğuş ve KKTC Devleti’ne sahip çıkan sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dinlemeyerek Cumhurbaşkanı Tatar’ı kendi istedikleri sivil toplum kuruluşlarını dinlemeye çağırmasının ciddi bir hata olduğunun altını çizdi ve “Holguin’e bir an önce doğru yola gelmesi” çağrısında bulundu.

