Kilosu 200 TL

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa açık Pazar’da bazı meyve ve sebzeler oldukça pahalıydı. Vatandaşlar özellikle yaz meyvelerin cep yakan fiyatlarından şikayet ediyor. “Hoppala yavrum yaz geldi, çarşıya kiraz geldi, onunda kilosu 200 lira” diyen bir vatandaş, “Bu sene herhalde karpuzu dilimle, diğer meyveleri de tane ile alacağız” sözleriyle fiyatların yüksekliğinden dert yandı. Kilosu 30 lira olan bir karpuzu alabilmek için yaklaşık 300 TL’yi gözden çıkarması gereken vatandaş, “Bir karpuza 300 lira verirsek geriye kalan ihtiyaçları hangi parayla alacağız” dedi.

Vatandaşlar bu fiyatlarla bu yaz meyve yiyemeyeceklerini kaydederken Esnaf ise maliyetlerin her geçen gün daha da yükseldiğini belirtiyor.

Diyalog muhabirinin derlediği bilgilere göre Lefkoşa Açık Pazarda ürünlerin fiyatları şu şekilde:

Domates: 45 tl

Salatalık 30 tl

Kiraz 200 tl

Erik 150 tl

Şeftali 70 tl

Karpuz 10 kg 300 tl

Çilek 150 tl

Fasülye 130 tl

Dut 100 gr 50 tl



