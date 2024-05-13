Yollar baraj gibi

Hüseyin ÇİÇEK

Bir haftadır susuzluk problemiyle uğraşan Gazimağusa’da dün öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli yağmur, şehri adeta felç etti. Şiddetli sağanak yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin de felç olduğu şiddetli yağmur sonrası, ekiplerin müdahaleleriyle sular tahliye edilerek yollar trafiğe açıldı.

Zor anlar yaşayan sürücüler, “Her şiddetli yağmur sonrası aynı senaryo, Mağusa’da değil adeta Venedik’te yaşıyoruz. Altyapıyı kuvvetlendirmek bu kadar zor mu” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Gazimağusa Belediyesi ise şehrin genelini etkisi altına alan şiddetli yağışların başladığı ilk saatlerden itibaren vatandaşlardan gelen çağrılara anında müdahale etti.

Gazimağusa'da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış kentin bazı bölgelerinde yağmur suyu drenajı konusunda olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ekiplerin yaşanabilecek tüm olumsuzluklara müdahale etmek adına sahada olduklarını söyledi.

Sağanak yağıştan olumsuz etkilenen İsmet İnönü Bulvarı, Gülseren Kavşağı, Anafartalar Caddesi, Sema Otel Çemberi'ne müdahale eden ekiplerin çalışmaları, yağışlı havanın etkisini sürdürmesi halinde artırılarak devam edecek.

Şebekelere su bugün veriliyor

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay kentte yaşanan susuzluk sorunu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“Geçitköy’den şehre su getiren şebekenin Sınırüstü-Mağusa hattında meydana gelen arıza giderilmiş olup, 24 saattir şehre su verilmektedir. Şu ana kadar depolarına su ulaşmayan evlerin yüksek bölgelerde olması sebebiyle gecikme yaşanıyor, suyun tüm şehirde normal akışının yarına kadar düzelmesini bekliyoruz.”