Sıra KKTC’de

Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek alınan tedbirleri madde madde açıkladı. Buna göre araç ve bina alımlarının durdurulmasından personel servislerine kadar birçok sınırlama uygulanacak.

İşte tüm kamunun uyması zorunlu olan tedbirler...

Taşıt alımı durdurulacak

Kamuda taşıt sayısı ve standartları belirlendi.

Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl durdurulacak.

Yabancı araçlara yasak

Yabancı menşeili araç kullanımı sonlandırılacak.

Mevcut kiralama süreçleri izin almadan yenilenmeyecek.

Vakıflardan, diğer alanlardan bütçe dışı kaynaklardan taşıt kuralı izne tabi tutulacak.

Ortak taşıt havuzu

İlerleyen aşamada taşıtlar ortak havuzda toplanacak ve kurumlararası kullanıma uygun hale getirilecek.

İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek.

3 yıl bina alımı durdurulacak

Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak.

Kamu binalarına kişi başı metrekare standardı uygulanacak.

Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak.

Lojman kiraları, rayiç bedeller dikkate alınarak gözden geçirilecek.

Personel servisine sınırlama

Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisi uygulaması sonlandırılacak.

Açıktan atama izinleri bütçe kanununda net olarak belirlenecek.

Destek personel sayısı zaman içinde azaltılacak.

İstihdama emeklilik şartı

Kamuda istihdama sınırlama getirilecek. 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak.

Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak.

Esnek, uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek.

Ücretlere üst sınır

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirilecek. Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırılacak. Harcamalar başlangıç ödeneğini aşmayacak.

Yeni kurumlar kurulması önlenecek

Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçecek, idareler arası dağılımı gözden geçirilecek, mükerrer yapılar önlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın defterdarlıkları ve vergi dairesi başkanlıkları birleştirilecek.

Demirbaş alımı durdurulacak

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak.

Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılamayacak.

Kamu alımları Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla yapılacak.

Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, yemek vb. faaliyetler düzenlenemeyecek.

Hediye verilmesi yasaklanacak

Kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket ve eşantiyon türü hediyeler vermesi yasaklanacak.

2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak.

Ödeneklerde kesinti uygulanacak

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gidilecek.

Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programı yapılamayacak.

Yatırım projeleri bütçe ödeneğine göre yönetilecek.

Enerji verimliliği artırılacak

Kamuda enerji verimliliğini artırılacak. Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile tasarrufa gidilecek.

Sokak ve cadde aydınlatmasında Led dönüşümle tasarruf sağlanacak.

Elektronik yazışmaya geçiş tamamlanıp elektronik tebligat sisteminin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Yatırımlar önceliklendirilecek

Kamu yatırımlarında önceliklendirilmeye gidilecek.

Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerine olan yatırım projeleri ile deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerine öncelik verilecek.

Yeni proje alınmayacak

Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri önceliklendirilecek.

Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje alınmayacak.

Uymayana ceza kesilecek

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorunda olacak.

Tedbirlere uyum ilgili bakanlık tarafından denetlenecek.

Tasarruf genelgesinde aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 10:57