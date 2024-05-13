Sahil güvenlik arıyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı’da, balıkçı barınağından tekne ile denize açılan 25 yaşındaki Sıtkı Akargöl ile 35 yaşındaki Emre Arslan’dan 3 gündür haber alınamıyor. Polisin verdiği bilgiye göre, Lefke’ye bağlı Yeşilyurt’ta, 10 Mayıs Cuma günü evlerinden ayrılan ve son olarak 15.00 sıralarında Kumyalı’dan tekne ile denize açıldığı görülen 2 genç için arama çalışması başlatıldı.

Yeşilim isimli tekneyle balığa çıktıkları belirtilen gençler için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde arama gerçekleştirirken, ailelerin de gergin bekleyişi sürüyor. Polis, konu şahısları gören kişilerin 155’i aramasını istedi.

Yasin Öcalan’dan haber alınamıyor

Diğer bir kayıp bildirimi de yine önceki gün saat 13:00’te yapıldı. Buna göre, 24 Nisan 2024 tarihinde Türkiye’den KKTC’ye gelen Yasin Öcalan’a (E-53), 29 Nisan’dan bu yana ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınmadığı ailesi tarafından polise bildirildi. Öcalan da aranıyor.