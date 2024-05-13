Endişe verici

Serdar ŞENGÜL

Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde meydana gelen ‘sahte diploma’ skandalı, vatandaşların yerel üniversitelere yönelik güven duygularını olumsuz yönde etkiledi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar “çocuğumuz veya torunumuz için yurt dışında eğitim öne çıktı” dedi.

Ne dediler?..

Sevil Paşa:

KKTC’deki eğitim sisteminden hiç memnun değilim açıkçası. Çocuklarımız ne ilk ne de ortaokul ve lisede yeterince eğitimini alamıyor. Son zamanlarda da üniversitelerin skandalları sebebiyle çocuklarımı yurt dışında okutmayı düşünüyorum açıkçası. Bu aslında ülke için çok genel bir sorun o yüzden bu konularda daha fazla çaba verilmesi gerekir. Ülkemizde Mesleki Liselere de ilgi çok az herkes yedek subay olmak için üniversitenin herhangi bir bölümüne kayıt oluyor. Bu doğrultu da yakında ne marangoz kalacak ne tesisatçı bu çok acı bir durum.

Irmak Tanık:

Yurtdışı eğitim tercih edenlerdenim bende. Çünkü bu ülkede eğitime gerektiği kadar önem verildiğini sanmıyorum. Çok büyük boşluklar ve eksikler var ve bunlar yıllardır öteleniyor. Eğitim adası diye ad taktığımız bu ülkede bu şekil bir anlayış bizi dibe götürmüştür. Ben Türkiye’den meslek lisesi çıkışlıyım ve çok memnunum. O dönem aldığım eğitimin faydalarını görüyorum dilerim ki bu ada da o seviyelere ulaşır.

Sezin Kar:

Yurtdışı eğitimini benimsiyorum ancak yine de çocuklarımız ve torunlarımızın yakında olmasını da isteriz. Onların tercihleri neresi olursa bizimde gönlümüz razı olur açıkçası. Mesleki liseler konusunda da Adamız ne yazık ki bu konuda sınıfta kaldı. Yakında kalifiye eleman eksikliği çok artacak bu çok üzücü bir durum.

Sibel Öztürk:

Kızım liseyi bitirince ben ülke içinde kalmasını isterim ancak kendisi de yurt dışını istiyor. Ülkemizde eğitim konusunda herkesin belli şüpheleri var son zamanlarda. Lise eğitiminde özellikle mesleki konuda daha ağırlık verilmesi ve gençlerimizin teşvik edilmesi gerekiyor. Eğitim bakanlığı bu konuda ciddi bir programlanma içine girmelidir.

Aydın Harden:

Ülkemizde eğitim kalitesi evvelden bu yana çok düşük. Ben İngiltere’de yaşadım uzun yıllardır ve tüm çocuklarım torunlarım eğitimlerini yurt dışında tamamladı. Bundan dolayı da çok mutluyuz çünkü eğitim alırken şüphe duymadık son zamanlarda ülkemizdeki eğitim kalitesinin yetersizliği artık ayyuka çıkmış durumda. Hal böyle olunca eğitimde ne kadar gerilerdeyiz bunun yansımalarını görüyoruz toplum olarak ve bu çok üzücü.

Erkan Çetinkaya:

Ben çocuklarımı kesinlikle yurtdışında okuturum. Bu ülkede üniversitelerin çoğu kötü bir durumda ne yazık ki. Gazetelerde görmediğimiz üniversite isimleri de bu olayların içinde ve bu durumu gizlemek için her yolları kullanıyorlar. Bu eğitim dünyasının bu şekilde anılması bütün Dünya’da yankı buldu ne yazık ki ve kendi çocuklarımız ada sınırları içinde kesinlikle okutmak istemiyoruz. Ayrıca Mesleki eğitim veren kurumların yetersizliği ve devletin meslek liselerine ilgisizliği de KKTC’nin bugünkü haliniz yarattı bizlere… Dileriz ki bundan bir ders alınır ve harekete geçilir.