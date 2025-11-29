Onlar da aldatıldı

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak için sahte ön izin belgesi ibraz eden Pakistanlı M. Z. K.

(E-18), U. E. A. (E-22), E. A. (E-23), S. K. (E-25) ve M. U. (E-24) ile sahte belgeleri gönderdikleri tespit edilen F. A. (E-26) ile A. A. (E-29) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan çalışma izni olan F.A. ile beyaz kimliği bulunan A.A. teminatla serbest bırakılırken, diğer 5 zanlı cezaevine gönderildi.

Polis, 17 Kasım tarihinde saat 16.30 sıralarında Ercan Havalimanı yolcu giriş bölümünde görevli muhaceret memurunun, KKTC’ye giriş yapmak isteyen M. Z. K., U. E. A., S. K. ve M. U.’dan geliş amaçlarını sorduğunu, zanlıların bu sırada tasarruflarında bulunan ve adlarına sahte şekilde düzenlenmiş KKTC ön izin başvurusu belgelerini göstererek tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada sahte belgelerin zanlılara, F. A. tarafından telefon üzerinden gönderildiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, bu tespitin ardından F. A. ile meseleyle bağlantılı olduğuna inanılan A. A.’nın Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, aynı gün F.A. ile A.A.’nın Girne’de zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada sahte ön izin belgeleri ile farklı kişi ve isimlere ait çok sayıda belge ele geçirildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edeceği kısmının tamamlandığını, Z. K. U. E. A.,E. A.,S. K. ve M. U.’nun ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Polis, F.A.’nın çalışma izinli olduğunu, A.A.’nın ise beyaz kimlik sahibi olduğunu belirterek, bu iki zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; F.A. ile A.A.’nın 50’şer bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için birer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanarak, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi. Diğer 5 zanlı ise bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

