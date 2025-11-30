Sanat ve şiir buluştu

Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali kapsamında Lefke’deki Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde etkinlik gerçekleştirildi.

Şiir ve edebiyat severleri bir araya getiren etkinlikte Kuzey Kıbrıs’tan ve farklı ülkelerden gelen konuk şairler, kendi eserlerini katılımcılara seslendirdi.

Etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve şiir meraklıları şairleri dikkatle dinleyerek şiirlerin evrensel dilini deneyimledi.

Şiir dinletisinin ardından konuk şairler, öğretmenler ve öğrenciler, okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında çevre bilincinin önemi vurgulanırken, katılımcılara doğayı korumanın sorumluluk ve kültürel değerlerle olan bağlantısı anlatıldı.

Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, bugün gerçekleştirilecek kapanış programıyla sona erecek. Kapanışta, festival boyunca emeği geçen katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edilecek ve festivalin ardından elde edilen kültürel kazanımlar değerlendirilecek.

