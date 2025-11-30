Su şebeke hattı yenileniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede suya erişimi daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hale getirmek amacıyla toplam 7 kilometrelik su şebeke hattının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Proje, yaklaşık 7 bin metre uzunluğundaki hattın modern standartlara uygun şekilde revize edilmesini kapsıyor.

Yenileme çalışmalarıyla mevcut altyapı hatlarındaki arızaların önüne geçilmesi, su kayıplarının azaltılması ve bölge halkının uzun ömürlü, modern bir şebekeye kavuşması hedefleniyor.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, “Korkuteli’nde sürdürülen su şebeke hattı yenileme projesi, halkımıza verdiğimiz hizmet sözünün en güçlü göstergesidir” diyerek, daha kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir altyapı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Onarım ve çevre düzenlemesi yapılıyor

Bu arada belediye Aslanköy’de düğün salonu çevresinde bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını da sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla, vatandaşların sosyal etkinliklerde daha konforlu bir alan kullanabilmesi ve çevrenin düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Mesarya Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve köylerin sosyal alanlarını daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.