Ortak denetim yapıldı

Çevre Koruma Dairesi ile Lefke Karakolu’na bağlı polis ekipleri, Gemikonağı bölgesinde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında bölgede seyreden araçların egzoz emisyon testleri Çevre Koruma Dairesi ekiplerince yapılırken, polis ekipleri de araç evrak kontrollerini eş zamanlı olarak yürüttü.

Uygulamanın, çevrenin korunması, hava kirliliğinin azaltılması ve trafikte güvenliğin artırılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Sürücülerin belgeleri tek tek kontrol edilirken, trafikte standartlara uymayan araçlara yasal işlem uygulandı.

Yetkililer, bu tür ortak denetimlerin bölgede düzenli olarak devam edeceğini belirterek, sürücülere hem çevre hem de trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

