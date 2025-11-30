‘Gerekli tepkileri veriyoruz’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, halkın görüş, öneri ve eleştirilerinin dikkatle değerlendirildiğini belirterek tüm kesimleri dinlemeye devam edeceklerini açıkladı.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yok sayılmasına, görmezden gelinmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceklerini vurguladı.

Erhürman, tepki vermenin tek başına sorunları çözmeyeceğini ancak tepki göstermemenin görmezden gelinmeyi kabul etmek anlamına geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Çözüm perspektifi doğrultusunda gerekli tepkilerin verildiğini ifade etti.

İki ayrı masa vurgusu

Seçim döneminde ortaya koydukları yaklaşımı hatırlatan Erhürman, biri kapsamlı çözüm için müzakere masası, diğeri ise günlük yaşamı kolaylaştıracak ve güven artırıcı adımların değerlendirileceği görüşme masası olmak üzere iki ayrı masadan söz ettiklerini belirtti. Görüşme masasının oluşturulduğunu, daha önce Cenevre ve New York’ta ele alınan konulara ek olarak on maddelik bir önerinin gündeme getirildiğini söyleyen Erhürman, bu çerçevede çalışmaların önümüzdeki süreçte hızlanacağını kaydetti.

Müzakere olsun diye değil, çözüm için müzakere

Erhürman, önemli olanın müzakerenin kendisi değil çözüm olduğunu belirterek çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Bu doğrultuda dört maddelik metodoloji önerisinin görüşme masasına sunulduğunu aktaran Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman görüşmeden kaçan taraf olmayacağını belirtti.

Erhürman, tüm görüşme taleplerini kabul ettiklerini ve uluslararası toplumla temasların her düzeyde sürdüğünü ifade etti.

Tepki vermemek kabullenmek olur

Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu hatırlatan Erhürman, halkın hak ve varlığının uluslararası toplumla ilişkilerde kararlılıkla anlatılmaya devam edeceğini belirtti. Erhürman, görüşme masasının dışında da temasların sürdüğünü, halkın dünyayla buluşması için tüm olanakların kullanılacağını söyledi ve ilk girişimlerin başladığını, temasların sonuç vermeye başladıkça paylaşılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın iç görevleri

Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın kendi yetki alanındaki konularda görevlerini yerine getireceğini, bu süreçte birlikte yönetme ilkesinin esas alınacağını belirtti. Liyakat esasına dayalı birimlerle çalışılacağını kaydeden Erhürman, hükümetle diyalog ve istişarenin sürdürüleceğini söyledi.

Cumhuriyet Güvenlik Kurulu ve Siyasi Partiler Konseyi’nin ilk toplantılarının yapıldığını hatırlatan Erhürman, içeride İhracat ve Turizm Birimi'nin kurulduğunu ve çalışmalarına başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman , Gençlik Konseyi için hazırlıkların sürdüğünü, teknik komitelerin koordinasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

“Sözümüz var”

Şeffaflığın önemine dikkat çeken Erhürman, atılan her adımın doğru zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirileceğini belirterek halkın tüm kesimlerini dinlemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Erhürman, açıklamasını, “Birbirimizin sözü olacağız demiştik, sözümüze sadık kalacağız. Bu yola birlikte çıktık, birlikte yürümeye devam edeceğiz.” ifadeleriyle tamamladı.