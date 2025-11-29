‘Zehir’ ticareti

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 40 gram kokain, 762 gram hintkeneviriyle yakalanan İ. N. (E-23), Y. E. (E-20) ve A. A. (E-20) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, bir ayda ülkeye 2 kilo 80 gram hintkeneviri, 295 gram kokain ithal ettikleri ve çoğunu sattıkları açıklandı.

Polis, 17 Kasım’da saat 18.00 sıralarında Haspolat bölgesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin ortak bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Polis, operasyonda İ.N. ve Y.E.’nin tasarrufunda yaklaşık 10 gram kokain ve 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan maddeler ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğu değerlendirilen hassas terazi ve metal öğütücünün tespit edilerek emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlıların sorgusunda Girne’de A. A. ile aynı evde kaldıklarını söyledikleri, operasyon sabahı polis tarafından takip edildiklerini düşündükleri için evdeki uyuşturucu maddeleri atarak Gazimağusa’ya doğru yola çıktıklarını beyan ettikleri mahkemeye aktardı.

Polis, A. A.’nın 18 Kasım’da Gazimağusa’da pasaport işlemleri sırasında tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, aynı gün Girne’deki ikametgahta zanlıların huzurunda yapılan aramada, mutfak bölümünde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan naylon poşet bulunduğu bildirdi. Polis memuru; arama çalışmalarının apartman çevresinde de sürdüğünü, çöp kutusunda 760 gram hintkeneviri ve 30 gram kokain olduğuna inanılan maddelerin ele geçirildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların Ekim-Kasım ayları arasında bir şahsın yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’tan ithal edilen 2 kilo 80 gram hintkenevirinden bir kilo 490 gramını, ithal edilen 296 gram kokainden 250 gramını Girne’deki konumlara bırakarak bazı şahısların almasını sağladıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, İ.N.’nin 25 Temmuz 2025’te turist vizesiyle ülkeye geldiğini, diğer iki zanlının ise çalışma izinlerinin iptal edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.