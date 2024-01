Önlem alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından piyasaya zam furyası başladı.

Gıda ve temel ihtiyaçlara yapılan zamlar vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, daha yeni asgari ücreti almadıklarını ancak hemen her şeye zam geldiğini belirtti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Yetkililerden beklentimiz piyasada denetim yapılmasıdır. Aksi takdirde aldığımız artış bir işe yaramayacak” dedi.

Ne dediler…?

Sultan Aydoğdu

“Asgari ücrete yapılan artışla birlikte piyasada ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Keşke asgari ücreti arttırmasalar da bu zamlar olmasaydı. Et, balık, süt ve süt ürünlerinin fiyatları çok yükseldi. Hayvancılık yaptığım için et konusunda sıkıntım yok ancak bu gidişle artık hiç kimse et, tavuk veya balık alamayacak. Ben en son balığı yaklaşık 4 ay öce almıştım. Et, balık ve tavuk artık eskisi gibi alınamıyor. Bugünkü asgari ücrete 5 kişilik bir aile çocukları da okuyorsa hiçbir şekilde iyi bir yaşam süremez. Bu noktada yetkililerin çözüm üretmesi ve piyasayı ucuzlatması gerekiyor.”

Onur Yalçın

“Asgari ücrete artış yapılır yapılmaz marketlerde fiyatlar ikiye katlandı. 23 TL olan bir ürün bir gün sonra 60 TL’ye yükseldi. Et ve balık fiyatları da çok yükseldi. Artık yiyemeyeceğiz. Eskiden iki haftada bir en kötü et alıyorduk ancak şimdi ayda bir bile alamayacağız. Eskisi gibi istediğimizi alamaz durumdayız. Asgari ücrete bir zam yapılıyor ancak daha maaşları almadan fiyatlar o kadar yükseliyor ki bir anlamı kalmıyor.”

Battal Güler

“Yeni asgari ücreti daha almadan her şeyin fiyatı yükseldi. Et ve balık fiyatlarını bilmiyorum çünkü alamıyoruz. Balığı en son 3 ay önce almıştım. Eti de 200-300 gram şeklinde alıyorum. 24 bin lira aldığımda 10 bin kira 5 bin elektrik verdiğimde kalan 9 bin lira ile evimi nasıl geçindireyim? Yetkililerden beklentimiz bu soruna bir çözüm bulmaları, piyasayı ucuzlatmaları ve etkin denetimler yapmalarıdır.”

Mehmet Akçakaya

“Geçtiğimiz hafta asgari ücrete artış yaptılar ancak henüz bu maaşı alamadan her yerde ciddi artış yaşandı. Et, süt ve süt ürünleri en çok zamlanan ürünler oldu. Hayvancılık yaptığım için et tüketebiliyorum ancak balık ayda bir kez almaya çalışıyorum. Daha önce haftada en az bir kez aldığımız balığı ayda bir alırken zorlanıyoruz. Yetkililerden beklentimiz piyasayı denetlemeleri ve bu yükselen fiyatlara bir çözüm bulmalarıdır.”

Gülgün Üstündağ

“Asgari ücreti 24 bin TL’ye yükselttiler ancak maaşları henüz almadan tüm ürünler iki katına yükseldi. Yaşanılacak bir ortam kalmadı. Et ve balık fiyatları çok yüksek ve eskisi gibi alamıyoruz. Yarım kilo kıyma aldığımda 3-4 yemeğe bölmeye çalışıyorum. Balık ise en son ne zaman aldım hatırlamıyorum. Yetkililerden beklentimiz maaşların da piyasaya göre artması ve piyasadaki fiyatların da fahiş bir şekilde artışını önlemeleridir.”

Yusuf Küfioğlu

“Geçtiğimiz hafta asgari ücrete artış yaptılar ancak bu artış yapılır yapılmaz cebimize girmeden eridi. Asgari ücret artınca fiyatlar da çok yükseldi. Artık saat geçmeden fiyatlar değişiyor. Ben köyde yaşıyorum, tavuk ile kırmızı et ihtiyacımı kendi beslediğim hayvanlardan elde ediyorum ancak insanlar artık et, balık ve tavuk etine erişemiyor. Ben en son 3 ay önce balık almıştım. Piyasada büyük bir dengesizlik vardır. Ülkeyi yönetenler halkın refahını düşünürlerse ve şikâyetlerin azalmasını istiyorlarsa piyasadaki fiyatları düşürmek için çalışsınlar.”

Muazzez Gülfidan

“Asgari ücreti arttırdılar güzel ancak piyasada çok ciddi bir fiyat artışı yaşanıyor. Üç kuruş verdiler ancak fazlasıyla şu anda geri alıyorlar ki biz henüz artışlı maaşı almadık. Et ve balık fiyatları çok yüksek, artık eti bayramdan bayrama alacağız herhalde. Hiçbir şeyi eskisi gibi alamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz piyasayı kontrol altına almalarıdır.”

Eray Bozat

“Asgari ücreti arttırdılar ancak daha önceki zamları hesaplayarak mı yaptılar? E gelecek olan zamlar da var. Asgari ücret artışı açıklanır açıklanmaz piyasa hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Et ve balık fiyatlarının yanına bile yaklaşılmıyor. Eti en son yılbaşında aldım herhalde başka da alamayız. Daha önce 15 günde bir alıyorduk ancak şimdi artık çok zor. Yetkililerden de bir beklentim yoktur, çünkü bir şey yapacaklarına yönelik umudumuz kalmadı.”