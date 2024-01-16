Patronlar hakkında soruşturma açıldı

Kuzey Kıbrıs’a 30 günlük çalışma izni ile gelen ancak ikamet izin süreleri bitince kaçak çalışmaya devam eden Pakistanlı Qasiar Nadeem ile Mohammed Shoaib Ercan Havalimanı bölgesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, Qasiar Nadeem’in inşaat şirketinde, Mohammed Shoaib’in ise bir şahsın yanında hayvan besicisi olarak çalıştığı açıklandı.

Mahkeme iki zanlıyı yargılanmak üzere cezaevine gönderdi, onları kaçak çalıştıran patronlara hakkında soruşturma emri verdi.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru ,14 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından eski Ercan Havalimanı bölgesinde gerçekleştirilen devriye görevi sırasında tespit edilen zanlıların herhangi bir izahat verememeleri sonucu haklarında araştırma yapıldığını söyledi.

Polis, karakola götürülen Pakistanlı Nadeem’in yapılan muhaceret kontrolünde 27 Ekim 2022 tarihinden beri 444 gün, Shooaib’inin ise 31 Mayıs 2023 tarihinden beri 228 gün ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiklerini tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların 30 günlük çalışma izni ile ülkeye geldiklerini, zanlı Nadeem’in İskele’de faaliyet gösteren Cesar İnşaata, Shooaib’inin ise Balıkesir bölgesinde hayvancılık yaptığını ancak her ikisinin de çalışma izni olmadığını belirtti.

Polis memuru, zanlılarla ilgili soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını, ülkede yasal bağları bulunmadığını ifade ederek, 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine, çalıştıkları iş yerleri hakkında soruşturma yapılıp, hazırlanacak raporun 20 gün içerisinde mahkemeye sunulmasına emir verdi.