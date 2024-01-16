Soran olmadı

Ülkede kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Ubong Ernest Akpan devriye gezen ekipler tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Duruşmada zanlının bin 171 gün kaçak yaşam sürdükten sonra önceki gün tespit edildiği açıklandı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis,13Ocak 2024 tarihinde saat 09.00 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Russo Caddesinde devriye gezen Adli Şube ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen zanlı Ubong Ernest Akpan’ın yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren toplam bin 171 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıyla ilgili Muhaceret Şubesinden araştırma yapılacağını belirtti.

Polis, ayrıca zanlının KKTC'de izinsiz ikamet ettiği sürede nerede ve ne şekilde kaldığını ve herhangi bir suça karışıp karışmadığını araştıracaklarını da açıkladı.

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

