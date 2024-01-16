İtfaiye kurtardı

Hüseyin ÇİÇEK

Aldığı bir ihbar üzerine Gazimağusa’nın Karakol Mahallesinde bir apartman dairesine baskın yapan polis, ülkede kaçak yaşam süren iki kişiyi tutuklarken, Afrikalı bir şahıs yakalanmamak için 4’üncü kattan atladı. Apartman boşluğuna düşerek yaralanan Afrikalı şahıs itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Söz konusu şahıs, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken, uzun süredir ülkede kaçak yaşam sürdüğü öğrenildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri dün akşam saat

17. 00 sıralarında Karakol Mahallesinde bir apartman dairesine arama yaptı. Denetim esnasında Afrikalı bir şahıs, apartmanın dördüncü katında bulunan pencereden atladı.

Kaçmaya çalışan şahıs, apartman boşluğuna düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile düştüğü yerden indirilen Afrikalı, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, aynı dairede bulunan 2 kişiyi, izinsiz ikamet ettiği gerekçesi ile tutukladı.