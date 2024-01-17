Mavi özgürlüğe uğurlandılar

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinden dolayı, yeni yılın ilk günlerinde, üç deniz kaplumbağası daha doğal yaşam alanlarına kavuşturulabildi. Tontik, Jale ve Ömer isimli kaplumbağaların eski sağlığına kavuşup deniz suyu soğumadan doğal yaşam alanlarına dönebilmesi büyük mutluluk yarattı.

Deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için kış aylarında olunmasına rağmen tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağalarını denize bırakmaya devam edebildiklerini kaydeden Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, iklim değişikliklerinin kaplumbağalar üzerindeki etkilerine de değindi. Sargın Kara,“Son yıllarda endişe verici boyutlara ulaşan sıcaklık farklılıklarının başlıca nedeni küresel ısınmadır. Küresel ısınma, dünya genelinde ortalama sıcaklıkların artması olarak tanımlanan bir iklim değişikliğidir. Eko sistemi değiştirebilen küresel ısınma, tüm deniz canlılarının olduğu gibi deniz kaplumbağalarının da doğal yaşam süreçlerini etkilemektedir” dedi. Araştırma sonuçlarına göre deniz sularının artan sıcaklığı ile birlikte dişi birey sayılarının da artarak dengesiz bir cinsiyet dağılımına yol açtığını kaydeden Kara, deniz kaplumbağalarının asırlardır güneye göç etme eğilimleri varken son yıllarda kuzeye göç etmeye başladıklarına dair örneklerin de görüldüğünü belirtti.



Tontik, Jale ve Ömer yeniden denizle buluştu

Merkez tarafından bulunan 5 -8 yaşlarındaki Tontik, Mehmet Kayıkçı tarafından bulunan 8 – 10 yaşlarındaki Ömer ve Mahmut Karabetça tarafından bulunan 40 – 45 yaşlarındaki Jale isimli yeşil deniz kaplumbağaları, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından Karaoğlanoğlu, Yedidalga ve Boğaz’da yeniden denizle buluştu. Jale ve Ömer boğulma nedeni ile Merkeze ulaştırılırken, Tontik ise kabuk yaralanması nedeni ile tedavi altına alınmıştı. Üç deniz kaplumbağasını daha deniz suyu soğumadan evlerine ulaştırmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Kara, deniz kaplumbağalarını bularak kendilerine ulaştıran dostlarına teşekkür etti.

