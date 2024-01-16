Kıbrıs iyi Pazar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 kiloya yakın uyuşturucuyla tutuklanan Nijeryalı Onyekachi Kingsley Okeke ve Marcel Chibuzor Agbo’nun ilk kez 16 Mart 2023 tarihinde ülkeye geldikleri, bir eğitim merkezine kayıt alıp, öğrenci izni aldıkları ancak okula devam etmedikleri ortaya çıktı. Zanlıların uyuşturucu ticareti yapmak için ülkeye geldiği, yakalanmadan önce bir günde 10 gram hintkeneviri sattıkları açıklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, polis soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede olguları aktaran polis, 30 Aralık 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi'nin, Hamitköy bölgesi Ahmet Sami Topcan Sokak’ta gerçekleştirildiği operasyon sırasında Onyekachi Okeke’nin kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Polis, tutuklanan zanlı Okeke’nin tasarrufunda satışa hazır vaziyette 29 paket halinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, akabinde Okeke ve Agbo ’nun Gönyeli’de birlikte kaldıkları apartman dairesinde arama yapıldığını belirtti.

Hassas teraziler de bulundu

Polis memuru, yapılan aramada 2 kilo gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında 16 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeleri 29 Aralık 2023 tarihinde Gönyeli’de aranan bir şahıstan aldıklarını ve 10 gramını Lefkoşa’da birçok şahsa sattıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, Onyekachi Kingsley Okeke’nin yakalandığını anda üzerinde bulunan 5 bin TL paranın da uyuşturucu satışından elde edildiğini tespit ettiklerini kaydetti.

Bir günde 10 gram sattılar

Polis, zanlıların aleyhlerine getirilen bir kilo 798 gram uyuşturucu alma ve tasarrufu, 10 gram hintkenevirini satma davalarını kabul etmediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların ilk kez 16 Mart 2023 tarihinde ülkeye geldiklerini, bir eğitim merkezine kayıt yaptırdıklarını ve öğrenci izni aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların 9 ay gibi bir süre içerisinde ülkede ciddi miktarda satış amaçlı uyuşturucu tasarruf ettiklerini, yargılanmaları halinde uzun süre hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 75 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.