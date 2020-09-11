‘Kurallara uyalım’

Odacısının test sonucu pozitif çıkan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bir hafta eve kapandı.

Kendi test sonucu negatif çıkan ancak tedbir amaçlı izole olan Başkan Şefik, yaşanan süreçle ilgili Diyalog’a konuştu. Şefik, odacısının test sonucunun pozitif çıkmasının kendisini üzdüğünü dile getirdi. Şefik, son zamanlarda vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, tedbir kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Şefik, dün itibariyle mahkemede görevli tüm personele PCR testi yapıldığını, sonuçların beklendiğini dile getirdi.

Başkan Şefik, ayrıca Anayasa değişikliği oylaması konusuna da değinerek, taleplerinin 8 olan Yüksek Mahkeme yargıç sayısının 16’ya çıkarılması olduğunu ifade etti.

Personel PCR testi istedi

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, şunları söyledi: “Mahkemede pozitif çıkan çalışan çok güvendiğim bir personeldir, odacımdır. Ayrıca diğer odacılar gibi giriş-çıkışları kontrol etmekle görevliydi.

Herkes haftada bir girişte çalışırken, bu arkadaşımız haftada iki gün giriş-çıkışlarda kayıt alıp, ateş ölçümü yapıyordu.

Odacılarımız çok fazla kişi ile muhatap oldukları için PCR testi istediler. Görevliler geldi, bu arada personel gibi ben ve sekreterim de test yaptırdık.

Hastaneden bir arkadaşım aradı ve odacımın pozitif olduğunu söyledi. Çok üzüldüm. Benim, sekreterimin ve diğer personelin test sonucu negatif çıktı.



Virüs yakın temastan dolayı bulaşıyor. Yakın temas olabilmesi için de bir kişiyle bir buçuk metreden az bir mesafede 15 dakikadan fazla konuşmanız veya durmanız gerekiyor. Ne avukatların ne de mesai arkadaşlarının bu şekilde yakın teması yoktur. Ancak belgeleri getirip, götürdüğü için belki bu şekilde bulaşmış olabileceğine ihtimalinden dolayı bir hafta izole olmaya karar verdim. Bir hafta sonra yeniden test yaptıracağım.”Başkan Şefik, dün mahkemede çalışan tüm personele PCR testi yapıldığını da söyledi.

Ek tedbirler alınacak

Başkan Şefik, mahkemelerde salgın riskine karşı ilave tedbirler alınacağını belirterek, şunları söyledi: “Mahkemeler salgının ortaya çıktığı günden başlayarak bulaş riskine karşı tüm tedbirleri almış ve titizlikle uygulamıştır. Alınan tedbirler yeniden gözden geçirilecek ve hem çalışanların hem de avukatlar ile vatandaşların sağlığını korumak için ilave tedbirler alınması konusu değerlendirilecektir.

Bu bağlamda; alınan önlemlerin işe yaraması için herkesin aynı duyarlılığı göstermesi, kendi sağlığı ve çevresindekilerin sağlığının korunması için alınan önlemlere önemle uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta yarar görülmektedir.”

Yargıç sayısı artmalı

Başkan Şefik, bir soru üzerine 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde Anayasa değişikliğinin de oylanacağını ifade ederek, taleplerinin şu anda 8 olan Yüksek Mahkeme yargıç sayısının 16’ya çıkarılması olduğunu ifade etti.

Şefik, Yüksek Mahkeme yargıçlarının davalar dışında da işleri olduğunu ancak en önemli sebeplerinin ceza davalarının istinasını yapan ayrı bir heyet olmaması olduğunu dile getirdi.

Başkan Şefik, ceza davalarının istinaflarına bakan heyetin haftada sadece bir gün oturum yapabildiğini, yargıç sayısının artmasıyla oluşturulacak heyetle daimi oturum yapılabileceğini vurguladı.

Başkan Şefik, Yüksek Mahkeme gündeminde bin 500 dosya olduğunu, ayrıca son zamanlarda boşanma davalarında artış yaşandığını sözlerine ekledi.