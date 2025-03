Organize işler

Suna ERDEN

Afganistanlı bir ailenin TIR dorsesinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye yasa dışı yollarla getirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Kenan Sarıog ve Hasan Başara’nın ardından şoför İbrahim Can Atik de tutuklandı. Tüm zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Muharrem Korkmaz’ın taksici, Kadir Mıdık’ın boyacı, Hasan Uyar ve Hasan Başara’nın garson olduğu öğrenilirken, zanlıların organize hareket ederek, maddi kazanç sağlamak için insan kaçakçılığı yaptığı belirtildi.

Zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alınırken, Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis; 25 Şubat 2025 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC'ye kullanımındaki TIR ile giriş̧ yapan yurt İbrahim Can Atik ile Kenan Sarıog, Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Hasan Başara ve henüz tespit edilemeyen 2 erkek şahsın organize hareket ederek, 4 çocuklu Afganistanlı ailenin kaçak olarak ülkeye gelmesini sağladıklarını söyledi.

Zanlıların maddi menfaat elde etmek için insan kaçakçılığı suçunu işlediklerini kaydeden polis, Afganistanlı ailenin Çatalköy’de tespit edilmesi üzerine olayın gün yüzüne çıktığını belirti.

Polis; zanlı İbrahim Can Atik dışında diğer zanlıların önceki gün mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi.

Polis; ek tutukluluk süreci içerisinde incelenen bir işletmeye ait kamera görüntülerinde zanlı Atik’in 26 Şubat 2025 tarihinde saat 14.50’de kullanımında bulunan TIR’ın dorsesinden 7 kişilik aileyi indirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis; zanlının tespit edilip, iş yerine yapılan operasyon neticesinde tutuklandığını söyledi.

Polis; Atik'in suçunu kabul ettiğini, zanlı Muharrem Korkmaz’ın kendisine bu işi teklif ettiğini, mültecileri bıraktığı yerden fotoğraf çekip, zanlı Kokrmaz’a attığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek 8 telefon ve kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep eti.

Mahkeme talebi onayladı.