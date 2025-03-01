Camide yattım

Lefkoşa’da bulunan Yiğitler Burcu Parkı’nda şüpheli görülerek, tutuklanan 31 yaşındaki Kayacan Kayış dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Sınırı belirleyen tellerin yanında tespit edilen, üzerindeki çantada keski, cımbız, mikro kalem gibi iş aletleri bulunan zanlının 7 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

Talebe itiraz eden zanlı, gergin savunma yapmak için tanık kürsüsüne geçti. “Yavruvatana hayat kurmaya geldim” diyen zanlıyı sorgulayan Savcı, “Gelirken cebinde ne kadar para vardı. Turist olarak ülkeye gelen birinin camilerde kalması uygun mu?” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde saat 22.50 raddelerinde Yiğitler Burcu Parkı içerisinde tel örgülerin yanında şüpheli görülerek, tutuklandığını söyledi.

Polis; zanlının tasarrufunda bulundurduğu siyah renk sırt çantası içerisinde “3 çift kullanılmamış̧ isçi eldiveni, keski, pense, 100 adet yara bandı, 2 adet rulo plaster sargı kiti, 3 adet tırnak makası, cımbız ve mikro marka keçeli kırmızı kalem” tespit edildiğini açıkladı.

Polis, izahat istendiğinde zanlının kalacak yeri ve ne amaçla orada bulunduğu hususunda açıklama yapamadığını belirtti.

3 gün parka gitti

Polis memuru, zanlının camilerde yattığını, bir süre bir otelde kaldığını ancak adres veremediğini dile getirdi.

Polis; zanlının 24 Şubat tarihinde ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını dile getirdi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını kaydeden polis, yapılan araştırmada 3 gün üst üste Yiğitler Burcu Parkı’na gittiğini tespit ettiklerini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ihraç yazısı yazılacağını kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Zanlı, talep edilen süreye itiraz ederek, mahkemede ifade verdi. Zanlı, Türkiye’de hayat pahalı olduğu için KKTC’ye geldiğini, amacının iş bulmak olduğunu öne sürerek, “Limandan giriş yaptım, eğer yanımda bulunan aletler yasaksa neden müdahale etmediler. X-raydan da geçtim. 90 gün vize verdiler, ben 30 gün kalıp iş bakacaktım. 3 gün üst üste Yiğitler Burcu Parkı’na gitmemin nedeni çay ve kahvenin oradaki kafede daha ucuz olmasıdır. 2 gün camide, bir gün pansiyonda kaldım. Tutuklanmasaydım iş aramaya devam edecektim. Tek amacım yeni bir hayat kurmaktı” dedi.

Savcı sordu, zanlı cevapladı

Zanlı daha sonra Savcı Behrat Mavioğlu tarafından sorgulandı.

Savcı: Buraya geldiğinde cebinde ne kadar para vardı?

Zanlı: 15 bin lira vardı.

Savcı: Üzerinden bin 500 lira çıktı, sen bu parayla ülkeye geldin, 15 bin lirayla değil.

Zanlı: 13 bin 500 lirayı gıda, yeme içmeye harcadım.

Savcı: Ülkeye gelince nerede konakladın.

Zanlı: 2 gün camilerde, bir gün pansiyonda kaldım.

Savcı: Ülkeye turist vizesiyle gelip, camilerde kalman uygun bir standart değil.

Zanlı: Ben yavruvatanıma geldim, iş aramaya geldim.

Mahkeme; zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

