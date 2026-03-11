Örnek etkinlik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, “Toprağa hayat, geleceğe nefes oluyoruz” sloganlı fidan dikim etkinliğine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği ve Beyarmudu Belediyesi himayelerinde, Mesaryalı Kadınlar Tarım ve Sanat Derneği tarafından kadın iş gücünü tarım ve turizm alanında desteklemek amacıyla hayata geçirilen etkinlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile eşi Sabiha Hasipoğlu da yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan Zerrin Üstel, girişken ve üreten kadınlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kadınların böyle anlamlı projelerde yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Kadınların bu tür projelerde aktif rol üstlenmesinin son derece umut verici olduğunu ifade eden Üstel, “Kadınların isteyince yapamayacağı hiçbir şey yoktur” dedi.

Üstel, “İnanıyorum ki bu proje büyüyecek, gelişecek ve üreten güçlü kadınlarımızın başarılı bir projesi haline gelecektir. Bu projenin ülkemiz için çok güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

