Ortak akılla  adım atılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli’nin öncülüğünde bir araya gelen gönüllü çalışma grubu, İskele’nin yaşam kalitesini yükseltmek, kentin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak ve daha yaşanabilir bir kent yaratmak amacıyla projeler geliştirmeyi sürdürüyor.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, farklı siyasi görüşlerden ve meslek gruplarından uzmanların yer aldığı çalışma grubunun, ortak akıl ve katılımcılık temelinde İskele’nin geleceğini şekillendirecek projeler üzerinde çalıştığı belirtildi.

“Daha planlı, daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir İskele” hedefiyle çalışmalarını sürdüren grup, düzenli toplantılar gerçekleştirerek kentin sorunlarına çözüm arıyor. Her toplantıda çalışma grubuna yeni isimlerin katıldığı, farklı bilgi ve deneyimlerin ortaya konulmasıyla İskele’nin gerçek potansiyelinin açığa çıkarılmasına katkı sağlandığı ifade edildi.

Kent yaşamını daha kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarını yoğunlaştıran ekibin, kısa sürede birçok farklı alanda yenilikçi fikirler ve çözüm önerileri geliştirdiği kaydedildi.

Her kesimin beklentileri dikkate alınıyor

İskele’nin geleceğine katkı koymak amacıyla gönüllülük temelinde bir araya gelen çalışma grubunun, siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak ortak hedeflere odaklandığı belirtildi. Çocukların, gençlerin, kadınların ve yaşlıların kendilerini daha mutlu, güvende ve özgür hissedebileceği bir kent yaratmayı amaçlayan ekip, bilgi birikimini, deneyimini ve enerjisini CTP İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli ile birlikte İskele için seferber ediyor.

İskele’nin çok daha iyisini hak ettiğine inandıklarını belirten gönüllüler, dayanışma, katılımcılık ve ortak akıl doğrultusunda kenti hak ettiği yere taşımak için çalışmaya ve üretmeye hazır olduklarını vurguladı.



