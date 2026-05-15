Ortak çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), temel tüketim niteliğindeki temizlik ürünleriyle gıda hammaddeleri ve nihai gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi’nin (KDV) sıfırlanmasını talep etti.

İki oda tarafından yapılan ortak açıklamada, böyle bir düzenlemenin hızlıca ve doğrudan fiyatlara yansıyacağı, piyasada gözle görülür ucuzlama sağlanacağı belirtildi.

Fiyatlardaki düşüşün başta asgari ücretlilerin olmak üzere tüm tüketicilerin alım gücüne olumlu etki sağlayacağının ifade edildiği açıklamada, bunun Güney Kıbrıs'a yönelen alışveriş eğiliminin Kuzey'de tutulmasına da destek olacağı kaydedildi.

Hayat pahalılığıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürülebilmesi için temel tüketim kalemlerinde bu tür vergi düzenlemesi yapılmasının hızlı ve etkin bir araç olduğunun belirtildiği açıklamada, konunun ilgili makamlar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi istendi.

