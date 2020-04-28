Ortak operasyon

Gazimağusa ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda 25 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile 520 paket kaçak tütün ele geçirildi.

Narkotik ve Gümrük Dairesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Kaçak tütünden dolayı yakalanan R.A.G.’ya (E-34) para cezası kesilirken, uyuşturucu suçundan tutuklanan V.A. (E-24) mahkemeye çıkarılacak.

Evde 25 gram uyuşturucu

Narkotik ile Gümrük Dairesi ekipleri dün Lefkoşa ve Gazimağusa’da operasyon gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da dün saat 11.00 sıralarında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda V.A.’nın (E-24) evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada yaklaşık 25 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler analize gönderilirken, zanlı V.A. tutuklandı. V.A.’nın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kaçak tütüne 5 bin lira ceza

Gazimağusa’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük Dairesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu R.A.G.’nin (E-34) aracında ve iş yerinde yapılan aramada kaçak 520 paket nargile türünü ele geçirildi. R.A.G.’ye gümrük memurları tarafından 5 bin TL ceza kesildi.