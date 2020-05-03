“Basın özgürlüğüne  yapılmış bir darbe”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca Diyalog TV'nin yayınlarının Türksat üzerinden durdurulmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Yılmaz Karaca, TGF'nin 61. Başkanlar Konseyinde yaptığı konuşmada, RTÜK tarafından Kıbrıs Diyalog TV’ye verilen ekran karartma kararının da yanlış olduğunu belirtti.

“Her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devletini kapsayan etkin haberleri ve programları bulunan Diyalog TV’nin kapatılması üzücü bir durum. Kıbrıs Diyalog TV’de yayınlanan bir programda devleti eleştirmek ile bağdaştırılan bir konuşma sonucu RTÜK tarafından kapatılması basın özgürlüğüne yapılmış bir darbedir” diyen Karaca, en kısa sürede bu yanlıştan dönülerek uygulanan yaptırımın daha makul cezalar ile düzeltilmesini diledi.

Öte yandan TGF Başkanlar Konseyi, RTÜK'ün aldığı bu kararın sonuç bildirgesinde yer almasına da karar verdi.