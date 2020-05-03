Askeri bölgeden geçirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs’ta cinayet suçlamasıyla her yerde aranan ve yasadışı yollardan ülkemize gelen Vahit El Mustafa ve Talat El Halaf'ı evinde 4 gün boyunca sakladığı iddia edilen Muhammet Özmen tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Ayhan Arabi zanlı Muhammet Özmen’in 11 Nisan 2020 tarihinde Güzelyurt Gayretköy’de meydana gelen 1. Derecede askeri yasak bölgeyi ihlal, suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Arabi, zanlının 10 Nisan 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’ta meydana gelen cinayet meselesinden dolayı aranan Suriye uyruklu Vahit El Mustafa ve Talat El Halaf’ın Güney Kıbrıs’tan gelip Güzelyurt’a bağlı Gayretköy’de tespit edilemeyen, 1 derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip Kuzey Kıbrıs’a geçmelerine yardımcı olduğu ifade etti.

Zanlının konu şahısları 4 gün boyunca evinde gizlediğinin tespit edildiğini anlatan Arabi, zanlılar Vahit El Mustafa, Talat El Halaf’ın 30 Nisan 2020 tarihinde Mağusa'da tespit edilerek tutuklandıklarını ve ayni gün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerine 3 gün tutuklama emri alındığını aktardı.

İtiraf içerikli gönüllü ifade

Arabi, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve ifadelerinde huzurda bulunan zanlının kendilerini alıp evinde sakladığını beyan etmeleri üzerine zanlının da alınan derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Arabi. tutuklanan zanlı Muhammed Özmen’in itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin diğer zanlıların ifadeleri ile birlikte teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek bu aşamada zanlının diğer zanlılar ile davaların birleştirilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekerek, zanlının, tahkikat maksatlı 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

