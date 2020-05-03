Sanayi Bölgesin'de çözülemeyen sorun

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Organize Sanayi Bölgesinde Coronavirüs salgını nedeniyle iş yerleri kapalı olsa da çöp dağları oluşmaya devam ediyor.

Çöplerle birçok kez gündeme getirilen sanayi bölgesi çalışır durumda da kapalı durumda da aynı sorunu yaşıyor.

Dolup taşan konteynerler, rüzgârla beraber çevreye dağılan çöpler, yollara taşan lağım suları insan sağlığını tehdit ederken ekonominin can damarı sanayi bölgesinin çöplüğe dönüşmesine neden oldu.

Bölgede işyeri bulunan esnaf ise belediyenin ve ilgili bakanlığın ilgisizliğinden dert yandı.