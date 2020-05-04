Corona heykeli yapıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Heykel sanatçısı Nurlan Kebek Uulu, Coronavirüs günlerinde insan ile doğanın uyum içinde yaşamasını tasvir ederek “Av Sahnesi” adlı eserini sanatseverlerle paylaştı.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüsün yayılması ile birlikte resim, seramik, baskı resim sanatçılarının yanı sıra salgın ile mücadeleye heykel sanatçıları da destek vermeyi sürdürüyor

KKTC’de yaşamını sürdüren heykel sanatçısı Nurlan Kebek Uulu, ortaya çıkardığı “Av Sahnesi” adlı heykelinde, bazı noktalara dikkat çekmek isteyerek; İnsan ile doğanın uyum içinde yaşaması, faunaya karşı saygı, gelecek kuşakları kurtarmak için bir fedakarlık gibi noktaları vurgulamaya çalıştı.

Sanatçı, heykelin eskimiş görünüşü ile temel bilgilere geri çağrı, köklerine geri dönmek, eylemlerinden ve sonuçlarından sorumlu olunması, etrafımızdaki çevreye kibar davranılmasını anlattı.