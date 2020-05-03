Kafatasında çatlak  boynunda kırık var

Yeniboğaziçi'nde önceki gece meydana gelen ATV kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. ATV sürücüsü 34 yaşındaki Ahmet Kabalcı’nın boynu kırıldı, kafatası çatladı.

Polisten verilen bilgiye göre, önceki gece saat 22.00 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde Mehmetçik Sokak’ta kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden aynı köyde sakin Ahmet Kabalcı (E-34) yönetimindeki plakasız ve kayıtsız ATV araç, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol içinde takla attı.

Kazada yaralanan ATV sürücüsü Ahmet Kabalcı ve yolcu olarak bulunan Safiye Özaydın (K-32) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Lefkoşa’da ameliyat edildi

Boyun kırığı ve kafatasında çatlak teşhisiyle ameliyat edilen Ahmet Kabalcı, dün sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yeniden ameliyata alındı.

Yolcu Safiye Özaydın ise sağ kolunda kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi.