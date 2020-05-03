Güney'de Bin 731 test

Güney Kıbrıs'ta yapılan bin 731 test sonucu son 24 saatte 7 yeni covid 19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 864 oldu.

Rum haber kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, yeni vakalardan 2'si teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucunda, 4'ü genel hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarlarının yaptığı testler sonucunda ve 1'i de yurt dışından dönen kişilere yapılan testler sonucunda tespit edildi.

Bu arada Rum Polisi, COVID-19'u kısıtlama ihlallerinden dolayı 98 yaya ve şoföre ceza kesti. İhlaller Cuma günü saat 18.00'den bugün Cumartesi günü sabah 06.00'ya kadar gerçekleşti ve toplam 4.008 nokta kontrolü yapıldı.

Polis sözcüsü, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Lefkoşa'da Bin 401 yerinde kontrol ve 19 ihlal, Limasol’da Bin 200 kontrol ve 25 ihlal, Larnaka’da 524 kontrol ve beş ihlal ve Baf’ta 190 kontrol ve 16 ihlal olduğunu söyledi. Mağusa’da 201 nokta kontrol ve dokuz ihlal, Morphou bölgesinde 167 kontrol ve bir ihlal olduğunu ve ihlallere ceza kesildiğini söyledi.

Bu arada trafik polisi tarafından yapılan 272 kontrolde, trafik polisi 13 ihlal rapor etti. Acil Müdahale Birimi yaptığı 53 kontrol sonucu ihlal rapor etmedi. Ayrıca ev ve tesiste de 989 kontrol yapıldı ancak ihlal tespit edilmedi.