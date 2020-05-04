Salgın nedeniyle çalışamayan palyaçolar protesto gösterileri düzenledi

Dünyada 3 milyon 400 binden fazla kişiyi etkileyen Coronavirüs birçok sektör gibi eğlence ve sanat dünyasını da derinden etkiledi. Salgın nedeniyle çalışamayan palyaçolar Meksika'da festivalleri andıran protesto gösterileri düzenledi ve hükümetten yardım istedi.

Meksika'da Coronavirüs salgını nedeniyle sokaklar boş ve eğlenceler yapılamıyor.

Bu durumdan kötü etkilenen Meksikalı palyaçolar devlet binaları önünde toplanarak protesto gösterileri düzenledi.

Palyaço kıyafetlerinin üzerine virüse karşı maske de takan eylemciler, hükümetten yardım talep etti.

İşte renkli protestolardan fotoğraflar...