‘Diyalog halkın yanında’

Melis GÜNEL

Diyalog Medya’nın katkılarıyla, 100’üncü Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü tarafından düzenlenen “Bir çocuk da sen giydir” kampanyası sona erdi. Kampanya çerçevesinde vatandaşların Diyalog Medya’ya getirdiği bayramlıklar dün kulüp başkanı Eldem Sağlamer ile yönetim kurulu üyesi Esra Kanatlı’ya teslim edildi.

Diyalog Medya’yı ziyaret ederek Genel Direktör Reşat Akar’a buket takdim eden kulüp başkanı Sağlamer, yıllardan beri kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte dayanışma ve yardımlaşmanın daha da önem kazandığını belirten Sağlamer şöyle dedi:

“İleri dönemlerde inşallah daha çok yüzleri güldürürüz. Önce eğitim, sağlık ve yardıma ihtiyacı olan aileler başta olmak üzere, projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Bölgemizdeki sağlık ocaklarının eksiklerini gidermeye çalışacağız. İmkânı olan herkesten destek bekliyoruz.”

Akar: Hep birlikte yardım eli uzatalım…

Diyalog Medya Genel Direktörü Reşat Akar da 100’üncü Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Kulübü’ne başarılar diledi ve Karpaz bölgesinin özenle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Akar Diyalog Medya’nın kurulduğu günden bu yana bütün yardım kuruluşlarıyla iyi ilişkiler içinde olduğunu ancak ihmal edilmiş bölge olan Karpaz’a her zaman özel ilgi gösterdiklerini belirterek “Ekonomik krize rağmen, insanlarımızın bir miktar bağış yapması sevindiricidir. Bağış yapanlara ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 11:00