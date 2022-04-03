Özür dilediler

Suna ERDEN

Güzelyurt’a bağlı Yeşilyurt’ta bir araçta yapılan kontrolde bir gram uyuşturucu madde bulundu, Tawana Entheny Cwigwedere ile Muchaneta Rakaci isimli 2 Nijeryalı tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Polis çavuşu Sadi Sancak, huzurda bulunan zanlı Tawana Entheny Chigwedere’nin 1 Nisan 2022 tarihinde saat 19.15'de Yeşilyurt'ta Ecevit caddesi üzerinde, kullanımında bulunan HY844 plakalı salon araçta yapılan aramada ön göğüs üzerindeki bölme içerisinde toplam 1 gr ağırlığında 9 adet beyaz kağıt içerisinde sarılı vaziyette bulunan “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ve 1 adet içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yanmış sigara izmariti bulunduğunu açıkladı.

Rakacı da tutuklandı

Polis araç sürücüsü Tawana Entheny Chıgwedere ve araçta yolcu olarak bulunan Muchaneta Rakacı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.