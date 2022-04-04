Yatırım fonları değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi son bir haftayı yüzde 3,50 kazançla 2.251,68 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.170,24 puanı, en yüksek 2.255,14 puanı gördü. Yatırım fonları ortalama yüzde 0,09, BES fonları ise yüzde 0,58 değer kazandı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,91 artışla 2.042,41 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,94 primle 3.982,70 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,35 kazançla 1.665,35 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,00 artışla 2.817,05 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 32,67 ile Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret oldu. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret’i yüzde 22,01 ile İş Finansal Kiralama ve yüzde 19,77 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,50 ile Oyak Çimento Fabrikaları, yüzde 8,48 ile TürkTrakör ve Ziraat Makineleri ve yüzde 6,71 ile GSD Holding oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 116 milyar 620 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 105 milyar 694,1 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 89 milyar 96 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,36 azalışla 910 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,31 düşüşle 6 bin 100 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,08 değer kaybederek 14,6920 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,81 azalışla 16,2070 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları ortalama yüzde 0,09, BES fonları ise yüzde 0,58 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,83 ile karma ve değişken fon olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,11 ile kıymetli madenler fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,65 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında bir tek yüzde 1,99 ile kıymetli madenler fonları geriledi.