250 dolara sattı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy’de, evine misafir olarak gelen arkadaşının dizüstü bilgisayarını çalan Arnold Kipsang Rop’un, konu bilgisayarı 250 dolara satarak sahtekarlıkla para temin ettiği ileri sürüldü.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Turgay Ok, huzurda bulunan zanlı Arnold Kipsang Rop’un 30 Mart 2022 tarihinde 09.30 -19.00 saatleri arasında Hamitköy adresinde ikametgâhının mutfak masası üzerinde İ.A tarafından bırakılan HP marka dizüstü bilgisayar konu adrese misafir olarak gelen zanlı Arnold Kipsang Rop tarafından sirkat edilip, Lefkoşa Surlariçi'nde bulunan Laptop Hastanesi isimli işyerine 250 Dolar karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiğini söyledi.

Soruşturma yeni başladı

Polis zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın yeni başladığını alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.