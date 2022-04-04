İlk etapta pilot uygulama

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tam gün eğitime geçiş sürecinin 2023-24 öğretim yılında başlayacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, 2023-24 öğretim yılında pilot uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. 2024-25 öğretim yılında genel uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu eğitim ve öğretimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Lefkoşa’da Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Esin Leman Lisesi, Gazimağusa’da Metin Derinel Lisesi’nin yapımına devam edildiğini, bu okulların tamamlanmasıyla ortaokul ve liselerde yaşanan yoğunluğun ciddi anlamda azalacağını belirtti.

Meslek liselerine artan ilginin mevcut okulları yetersiz kıldığına da vurgu yapan Çavuşoğlu, Metehan bölgesinde 700 kişilik Lefkoşa Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi projesinin çalışmaları tamamlandığını, yapım projesini üstlenen firma gerekli yerlere vize başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Artan çağ nüfusu nedeniyle bazı bölgelerde yeni okul ihtiyacının hissedildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Öncelikle atacağımız adımlarla bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ancak yeni yapılan okullarımızın yanı sıra mevcut okullarımızın da yapısını iyileştirmek gerekiyor” dedi.

Pilot uygulamaya geçilecek

Hükümet programında yer alan tam gün eğitime geçiş süreci hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, “tam gün eğitim” projeksiyonu çerçevesinde çeşitli verilerin toplanıp, sağlıklı bir ihtiyaç analizi yapılması gerektiğinin altını çizerek, sürecin çok boyutlu olduğunu, öğretim programları, okul altyapıları, ders programları, taşımacılık ve öğretmen ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde çalışılarak, ilgili taraflarla istişare edilmesi hedeflendiği söyledi.

Çavuşoğlu, süreç için planlanan zaman çizelgesini şu şekilde aktardı:

“Ortaya çıkan tablo çerçevesinde, finansman kaynaklarının planlanması yapılacaktır. Buna bağlı olarak da 2023 bütçesinde gerekli kaynakların sağlanması hedeflenmektedir. Oluşacak ihtiyaçların tamamlanmasını takiple 2023-24 öğretim yılında pilot uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Pratikteki deneyim sonrasında, görülen aksaklıkların giderilmesi ile birlikte 2024-25 öğretim yılında genel uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.”

150 saatin üzerinde bir mesai harcandı

Bakan Çavuşoğlu, “Yükseköğrenim Strateji Belgesi” hakkında da bilgi vererek, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), üniversite temsilcilerinin katılımı ve katkısı ile alanında ilk olma özelliği taşıyan bir çalışma olan strateji belgesinin ülkedeki nitelikli ve sürdürülebilir yükseköğrenim alanının oluşturulmasına yönelik hedefler ortaya koyduğunu kaydetti.

Yükseköğretim Strateji Belgesi Eylem Planı’nın Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 52 toplantı kapsamında 150 saatin üzerinde bir mesai harcanarak ortaya çıkarıldığını söyleyen Çavuşoğlu, eylem planının, yükseköğretimde yönetişimi yeniden yapılandırmak; yükseköğretimde işlevselliği sağlamak; yükseköğrenimde kaliteyi uluslararası standartlara taşımak gibi ana hedefleri ve ilgili alt hedefleri içerdiğini dile getirdi.

Öğrencilere burs ödenecek

Yükseköğrenimdeki öğrencilerin burslara dair yaşadığı sıkıntılar üzerine de, Çavuşoğlu, Bakanlığın bu anlamdaki sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, mali yılın kapanması ve açılması süreci ile Maliye Bakanlığının online işlemlerinin yeniden yapılandırılması nedeni ile yaşanan gecikmelerin süratle telafi edileceğini ifade etti.

Öğrencilere yeni asgari ücrete göre oranlanan miktarlardaki bursların ödeneceğini açıklayan Çavuşoğlu, öğrencilerin Yükseköğrenim Burs ve Bilgi Sistemi (YOBİS) üzerinden yaptıkları burs başvurularının neticelerini ve ödeme bilgilerini kendi sistemleri üzerinden görebileceklerini belirtti.

Öğretmen kadrolarında eksiklik devam ediyor

Belirli alanlarda Türkiye’den eğitmenlerin getirilmesine ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Çavuşoğlu, ”Bu konuda özellikle meslek alanlarında dört yıllık öğrenim gerektiren mobilya, motor, metal, saç bakımı ve güzellik gibi alanlarımızda öğretmen kadrolarında eksiklik vardır. Yeterli mezunumuz da yoktur. Bu gibi alanlar için isteğimiz devam etmektedir” dedi.

Son olarak mevcut yasa ve tüzük çalışmaları hakkında bilgilendirme yapan Çavuşoğlu, en acilinin Öğretmenler Yasası’nda öğretmen kadro sayılarının artırılması olduğunu, bununla ilgili teknik çalışmalar tamamlandığını, kısa süre içerisinde ise yasal prosedürün tamamlanıp, yürürlüğe gireceğini anlattı.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin de, çalışmalarını hiç ara vermeden sürdürdüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Tanımlanması, Sınıflandırılması, Karşılaştırılması ve İlanı Tüzüğü, Kalfalık ve Ustalık Sınavlarının Esas ve Usulleri Tüzüğü, Çıraklık Sözleşmesi Yapılacak İşyerlerinin Seçimi Özellikleri ve Sözleşme Esasları Tüzüğü ve Meslek Kursları Tüzüğü’nün bu sürede Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini bildirdi.