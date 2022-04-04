Yerli ürünler görücüye çıktı

Cittaslow Yeniboğaziçi Sakin Yaşam Platformu öncülüğünde ‘Köy Pazarı’ etkinliği düzenlendi.

Köy pazarı sabah saat 10.00’da açılırken, etkinlikte kurulan stantlarda gün boyu Kıbrıs kültürünü yansıtan yiyecek, içecek, hediyelik eşyadan oluşan ürünlerin satışı yapıldı.

Etkinliğe bölge halkı büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamında ” Yeniboğaziçi Belediyesi kapatılamaz, başka Yeniboğaziçi yok ” adı altında eylem de gerçekleştirildi.

Çeşitli pankartlarla belediyenin kapatılmasına karşı olduklarını belirten bölge halkından temsilciler, konuyla ilgili basın açıklaması da yaptı.

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali, Cittaslow ağına katılan ilk belediye olan Yeniboğaziçi belediyesinin kapatılmasını istemediklerini ifade etti; kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Nazenin Taşçıoğlu Şahali, seslerini daha geniş duyurmak adına yarın saat 10.00’da Meclis önünde de eylem yapacaklarını açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022, 10:02