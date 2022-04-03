Olacağı buydu

Ömer KADİROĞLU

Geçtiğimiz ay içinde meydana gelen fırtına sonrasında devrilen Dikmen yakınlarındaki yüksek gerilim hattının direkleri hala olduğu yerde duruyor. Diyalog’un defalarca uyarmasına karşın olduğu yerde bırakılan direklerin üzerindeki tellerin kopması ve yoldan geçen aracın üzerine düşmesi sonucunda Kudret Ülken ile eşi adete ölüm korkusu yaşadı.

Diyalog’a konuşan Girne’de sakin Kudret Ülken “Kuzey çevre yolu üzerinde batı istikametine doğru seyrederken bir anda elektrik teli aracımızın üzerine düştü. Büyük bir korku yaşadık. Bu hattın üzerinde elektrik olmaması nedeniyle ölümden kurtulmuş olduk. Ama yine de ölüm korkusu yaşadığımızı söyleyebilirim” dedi.

Bunun hesabını kim verecek

Araçlarının büyük hasar gördüğünü belirterek “bunun hesabını kim verecek” diyen Ülken, Diyalog TV’de Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın konu üzerinde sık sık durduğunu ve uyarı yaptığını, bunu kendilerinin de dinlediğini söyledi. Ülken şöyle dedi:

“Bu telleri Reşat Akar programında gündeme getirmişti ama biz yerini tam olarak anlamamıştık. Ne olacağını merak ederken, bu talihsizliğin bizi bulacağını hiç düşünmedik. Yolda giderken bir anda kalın elektrik tellerinin aracın üzerine düştüğünü gördük. O anda Sayın Akar’ın TV 2020’deki programında yaptığı uyarıları hatırladık. Bu ülkede kimse üzerine düşen görevi yapmıyor.”

Nihayet maliyeti hesaplandı

Sert rüzgârlara direnemeyip yıkılan elektrik direklerinin taşıdığı yüksek gerilim hatlarının Girne-Dikmen arasındaki bölgeleri beslediği ancak kopan hatların yedek olduğu için elektrikle ilgili bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi.

Söz konusu bölgeleri besleyen iki ayrı ana hat olduğu ve kopan hatların yedek hat olması nedeni ile aksaklığın yaşanmadığını belirten Kıb-Tek teknik müdürü Dalman Aydın, yüksek gerilim hatlarını taşıyan iki direğin yerine yenisinin yapılması için maliyetlerin hesaplandığını ve yakın zamanda yenilerinin yerine dikileceği ve hatların düzeltileceğini ifade etti.