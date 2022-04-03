İki evlat sahibiydi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa dün acı bir haberle güne başladı. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi amiri olan 49 yaşındaki Serkan Bulak, Güvercinlik yakınlarında geçirdiği feci trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Gazimağusa’dan, köyü Çayönü’ye gitmek için LA 722 plakalı aracı ile yola çıkan Serkan Bulak, Güvercinlik köyü girişine 1 km uzaklığında, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktıktan sonra, beton su tahliye deposuna çarptı. Kaza sonrası 112 acil servis ve polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Ambulansta duran kalbi çalıştı

Araç içerisinden çıkarılan ve kalbinin durduğu belirlenen Serkan amir ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Serkan amirin duran kalbi ambulansta, 112 acil serviste görevli hemşirenin yoğun müdalesi sonucu yeniden çalıştırıldı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne getirilen Serkan Bulak, derhal ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulak’ın duran kalbi çalıştırılamadı ve saat 04.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Bulak’ın cenazesine dün bir otopsi gerçekleştirildi.

Polis örgütüne uzun yıllar hizmeti vardı

Başarılı bir polis subayı olan Serkan Bulak, bir süre İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev aldıktan sonra, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yaptı. Bulak son olarak Cürümleri Önleme Şubesi amiri olarak görev yapıyordu.

Henüz 49 yaşında hayata veda eden Bulak, ekibi tarafından da çok sevilen bir amirdi, tüm Gazimağusa polisi Serkan amirin arkasından gözyaşı dökerken, geride kalan eşi ile 2 evladı da adeta yıkıldı. Uzun yıllar lisanlı olarak futbol da oynayan Bulak, sporcu kişiliği ile de tanınıyordu. Bulak’ın bugün cenaze töreninin ardından defnedilmesi bekleniyor.

Tatar mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin tatar, polis amiri Serkan Bulak’ın ölümü üzerine bir mesaj yayınladı. Tatar şunları söyledi:

“Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli Cürümleri Önleme Şube Amiri Müfettiş Serkan Bulak'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Ailesinin ve Polis Teşkilatımızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun.”